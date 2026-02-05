Lupe Murillo admite que «habrá que levantar todo el césped» de Pasarón

Tras la bienvenida oficial de Rubén López a Pasarón, la presidenta del club, Lupe Murillo, ofreció una rueda de prensa para abordar diferentes asuntos sobre la institución que encabeza. Las cuatro salidas y cuatro llegadas este mes de enero fue el primer asunto analizado. «Con las salidas que tuvimos de jugadores que pidieron salir en su momento, buscamos alternativas que pudieran, al menos, igualar o mejorar lo que teníamos. No debemos olvidar que lo que teníamos nos llevó a acabar terceros la primera vuelta, así que los que estaban ya eran buenos y llegaron ahí por méritos propios. Hemos traído jugadores contrastados, con calidad demostrada; unos, con experiencia, y otros, con ganas e ilusión por estar aquí y acompañar al equipo en lo que venga», expuso la dirigente. El fichaje de un segundo delantero puro, donde solo se cuenta en la actualidad con Álex Comparada, está sobre la mesa y entre los agentes libres del mercado de fichajes, afirmó que la dirección deportiva está buscando a alguien aunque sin un horizonte temporal fijado ni sin necesidad extrema.

De cara a la próxima campaña, no existen, hasta la fecha, renovaciones en firme, más allá de la de Yelko Pino. Desde la directiva se están valorando ya las posibles renovaciones para la campaña 2026/2027. La situación de los cedidos es delicada, ya que el Pontevedra no es propietario, pero los jugadores en propiedad es un tema que ya está sobre la mesa.

El buen rendimiento del equipo en su regreso a Primera Federación disparó la ilusión en la ciudad de Pontevedra, una que tiene el sueño de pelear el ascenso a Segunda División. Murillo se mantiene cauta al respecto, sin negar la ilusión que ello le supondría. «Prefiero ir paso a paso y lo que tenga que llegar, llegará. No me gusta hablar de objetivos. El objetivo de esta temporada era mantenernos para ganar consistencia en la categoría. Queremos merecer estar siempre entre los que están en Primera Federación y, cuando se den las circunstancias, llegar al fútbol profesional», reconoce.

El mal estado del césped, agravado por los diluvios casi constantes de los últimos tres meses, también fue tema de conversación y en ella, Murillo fue muy clara. Pese a la inversión económica elevada realizada por la entidad este año, no se ha resuelto el problema de drenaje del césped y las soluciones, a medio plazo, pasan por levantar el césped. Para ello, la presidenta espera que Concello, Diputación y Xunta contribuyan para poder afrontar un gasto que podría alcanzar el millón de euros.

Por último, la campaña de abonados de invierno está avanzando muy positivamente, con cerca de un centenar de socios en semana y media. La buena respuesta, sin embargo, no se ve reflejada cada domingo, de acuerdo con la presidenta, está motivado «por el descontrol de horarios de la liga». Un problema que, eso sí, en partidos concretos no se ve reflejado, ya que «cuando se llama, la ciudad responde».