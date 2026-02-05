Derrota del TM Monteporreiro en un duelo por la zona alta

El Tenis de Mesa Monteporreiro cayó, este fin de semana, ante el Alicante Tenis de Mesa, en la Sala José Jaime Murcia, en un duelo directo por la zona alta (4-2). El conjunto local tomó ventaja en el arranque, llegando a ponerse tres puntos por arriba. La reacción gallega fue evidente y llegó a recortar distancias hasta el tres dos, pero el conjunot alicantino terminó cerrando el triunfo en el último partido. Con este resultado negativo, el Tenis de Mesa Monteporreiro queda provisionalmente fuera de las plazas europeas.