Un mercado invernal de salidas previsibles y llegadas coherentes

El mes de terror de todos los entrenadores y direcciones deportivas llegó a su fin. A la media noche de ayer, el mercado de fichajes de invierno bajó el telón en el fútbol español. Treintaiún días en los que el Pontevedra logró dar salida a jugadores sin especial relevancia en la plantilla, ya fuera por motivos deportivos, conductuales o médicos, y traer a futbolistas que, sobre el papel, elevan el techo competitivo del equipo.

El capítulo de las despedidas estuvo protagonizado por tres desvinculaciones y un corte de cesión. Hervías, actualmente sin equipo, dejó el club sin haber debutado en partido oficial y actualmente es agente libre. Conesa, jugador del Cacereño, también obtuvo la carta de libertad. En las mismas condiciones que sus excompañeros, Selma recaló en el Marbella. Denia, después de no contar con minutos en la capital del Lérez, regresó a Cádiz para salir cedido al Atlético Sanluqueño.

La sección de las llegadas se desglosa en dos fichajes y dos cedidos, todos ellos con contrato hasta final de l presente campaña. Álvaro Pérez, sin equipo, aunque entrenando con un equipo semiprofesional, fue el primero en llegar para reforzar la obligada ausencia de Juanra por lesión, que liberó su ficha para permitirse la inscripción. Alberto Gil, procedente del Guadalajara y viejo conocido de Rubén Domínguez fue el segundo en llegar, después de que acordasen jugador y conjunto alcarriano una rescisión amistosa del contrato. Los cedidos, ambos provenientes del Deportivo de La Coruña, son el jugador de banda, Diego Gómez, y el centrocampista que llegó sobre la bocina a menos de cuatro horas del cierre de mercado, Rubén López.

Los granates, línea por línea

Con la reconfiguración de la plantilla, existen demarcaciones que, sobre el papel, están mejor cubiertas que en diciembre, y también puestos para los que existen muchos más llamados de los que pueden ser elegidos, en especial, por la polivalencia y variación de perfiles que Rubén Domínguez defiende cada domingo.

La portería se mantiene intacta. Marqueta y Edu Sousa, dos guardametas que han demostrado su gran nivel este año siguen siendo los guardianes del arco lerezano. En la defensa, dentro de que jugadores como Alain, Vidorreta o Miguel Cuesta no pertenecían a esa línea, no existen cambios sustanciales ni huecos aparentes. El movimiento fue el de un central por otro central, un cambio de «hombre por hombre».

El centro del campo perdió dos efectivos con presencia testimonial para acoger a un solo mediocentro. La versatilidad de Montoro y Tiago hacía que no fuese necesario igualar el número de efectivos y la llegada de Rubén López refresca esa posición con su proyección ofensiva.

La línea de volantes y mediapunta sí que se reforzó en abundancia, hasta el punto de haber cierto colapso de jugadores en las bandas. Eimil, Luisao, Álex González, Resende, Tiago, Diego Gómez y Alberto Gil son todos las opciones realistas para ocupar dos puestos, por lo que la competencia ha aumentado significativamente después del mercado.

La punta de ataque, y el debe de este enero, sigue conformada por Comparada, que aunque esté en estado de gracia, es el único delantero centro puro, por lo que cualquier imprevisto puede ser devastador para el gol granate y dejar el ariete en los pies de futbolistas cuya demarcación natural no es esa.