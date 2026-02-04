ATLETISMO
Excelente fin de semana para los lanzadores de La Gimnástica
Pontevedra
Una semana más, los atletas de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra demostraron su poderío y alto nivel en las diferentes disciplinas atléticas. Los protaonistas de esta semana se tratan de Jonathan Correa y Diego Martínez, lanzadores, de jabilina y de disco, respectivamente, que se hicieron con dos oros autonómicos para el clu,.
Correa alcanzó en su último intento los 55.75 metros, un registro que adelantaba considerablemente las distancias conseguidas por el resto de atletas. Por su parte, Martínez realizó el lanzamiento ganador en 32.27 metros, logrando el primer puesto sub-23 y el quinto lugar en la clasificación absoluta.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas