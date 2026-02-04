Excelente fin de semana para los lanzadores de La Gimnástica

Una semana más, los atletas de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra demostraron su poderío y alto nivel en las diferentes disciplinas atléticas. Los protaonistas de esta semana se tratan de Jonathan Correa y Diego Martínez, lanzadores, de jabilina y de disco, respectivamente, que se hicieron con dos oros autonómicos para el clu,.

Correa alcanzó en su último intento los 55.75 metros, un registro que adelantaba considerablemente las distancias conseguidas por el resto de atletas. Por su parte, Martínez realizó el lanzamiento ganador en 32.27 metros, logrando el primer puesto sub-23 y el quinto lugar en la clasificación absoluta.