waterpolo

CW Pontevedra, campeón gallego benjamín de invierno

R. P.

Pontevedra

Eñ Club Waterpolo POntevedra consiguió el título de campeón gallego de invierno en la categoría benjamín. El certamen, celebrado en la piscina municipal de Padrón, enfrentó a cuatro equipos de toda Galicia enun formato en que cada equipo ib a disputar cuatro partidos. El equipo Mareanetes, del cuadro pontevedrés, se hizo con la victoria al hacer un pleno de triunfos en sus respectivos choques.

