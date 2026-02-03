Visita a la concentración del Club Ciclista Rías Baixas

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, asistió ayer a la concentración del Club Ciclista Rías Baixas, en el pabellón Príncipe Felipe. Los representantes del gobierno gallego hablaron con los deportistas sobre los retos que afrontarán próximamente.