Visita a la concentración del Club Ciclista Rías Baixas | RAFA VÁZQUEZ

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, asistió ayer a la concentración del Club Ciclista Rías Baixas, en el pabellón Príncipe Felipe. Los representantes del gobierno gallego hablaron con los deportistas sobre los retos que afrontarán próximamente.

