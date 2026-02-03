Ciclismo | Ciclocross
Raúl Mira, del Froiz, séptimo en el Mundial sub 23 de ciclocross
Pontevedra
El ciclista del Supermercados Froiz Raúl Mira obtuvo el sábado el séptimo puesto en el Campeonato del Mundo sub23 de ciclocross celebrado en Hulst (Países Bajos).
El corredor alicantino firmó una gran actuación, quedando a tan solo 37 segundos del vencedor, el belga Aaron Dockx. El joven ciclista fue de menos a más consiguiendo casi dar caza al grupo en el que se disputó la medalla de bronce pero por 10 segundos en un par de curvas se le acabó yendo el grupo que luchaba por el bronce.
