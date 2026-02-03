Mes de examen y cuentas pendientes

Febrero se presenta como un mes de termómetro para el Pontevedra: tres partidos, dos en Pasarón y un desplazamiento a Cáceres, con rivales que llegan con realidades distintas y, sobre todo, con inercias que pueden pesar más que la clasificación. El conjunto granate abre el mes en tercera posición y lo hace con la confianza de una racha sólida: nueve jornadas sin perder y con triunfos de entidad, como el 0-3 en Avilés o el más reciente 0-4 en Talavera. Los números sostienen al equipo. Con 31 goles a favor, es el tercer mejor atacante del grupo 1, y con 18 tantos en contra, es el segundo menos goleado.

El Pontevedra entra en febrero instalado en la tercera plaza con 38 puntos, en plena pelea por el ascenso y con margen para respirar gracias a los cinco puntos de colchón sobre la sexta posición, la primera que se queda fuera del play off. Pero el calendario no da tregua y los próximos rivales combinan talento joven (Real Madrid Castilla), necesidad con mejora (Cacereño) y oficio competitivo (Lugo).

El primer examen es para nota. El Castilla es séptimo (33 puntos), en tierra de nadie solo en apariencia, ya que está lo bastante cerca como para mirar hacia el play off, y lo bastante lejos como para no poder permitirse fallar.

Su llegada a febrero no es la de un equipo disparado, ya que en sus cinco últimas jornadas ha dejado una secuencia irregular (victoria, derrota, empate, derrota y empate), con una derrota dura en Tenerife (4-2) y un empate final ante Osasuna B (1-1). Es un rival que compite, pero al que le está costando encadenar alegrías.

Además, hay un detalle que alimenta el relato: en la primera vuelta el Castilla ya dejó al Pontevedra sin premio (1-0). Febrero, por tanto, empieza con una pequeña cuenta pendiente para los de Rubén Domínguez.

Después, la salida del mes, que puede ser la más traicionera. El Cacereño es decimosexto (23 puntos), en zona comprometida, pero con un contexto que obliga a mirar más allá de los números, ya que su dinámica es de equipo que se activa: llega a febrero tras encadenar cuatro jornadas sin perder .

En este tipo de partidos, el peligro suele estar en el guion: un rival necesitado, pero en crecimiento, que aprieta cada duelo como si fuera una final. Para el Pontevedra será una prueba de control emocional y de madurez competitiva ser capaz de ganar cuando el contexto aprieta y cuando el rival está mejor de lo que muestra la tabla.

El cierre del mes tiene aroma a partido grande por historia y por cercanía. El Lugo es noveno (32 puntos), con margen para mirar hacia arriba, y con una racha que refleja un equipo de picos. El antecedente añade picante, pues en la primera vuelta el Lugo se llevó el duelo por la mínima (1-0). Para el Pontevedra, febrero se cierra con otro choque que invita a hablar de revancha y de partidos que pueden valer más que tres puntos.