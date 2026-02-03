Jonathan Correa y Diego Martínez, campeones gallegos

Deportistas de la Sociedad Gimnástica se desplazaron el pasado fin de semana a Santiago de Compostela para participar en el Campeonato Gallego de lanzamientos.

En la jornada de tarde, Jonathan Correa demostró que sigue en plena forma consiguiendo el primer puesto autonómico en lanzamiento de jabalina tras alcanzar, en su último intento, los 55.75 metros, un registro que adelantaba considerablemente las distancias conseguidas por el resto de atletas.

Pero los éxitos de los lanzadores gimnásticos no se quedaron ahí. Su compañero Diego Martínez, si bien fue quinto en la clasificación absoluta del lanzamiento de disco, se alzó con el oro autonómico en la disciplina en su categoría, la sub23, dejando claro que el relevo llega pisando fuerte.

Además, otros atletas de la Gimnástica participaron en distintos controles para mejorar su rendimiento de cara a las citas importantes que se aproximan.