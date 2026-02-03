Atletismo
Jonathan Correa y Diego Martínez, campeones gallegos
Los atletas de la Gimnástica compitieron el fin de semana en Santiago
REDACCIÓN
Deportistas de la Sociedad Gimnástica se desplazaron el pasado fin de semana a Santiago de Compostela para participar en el Campeonato Gallego de lanzamientos.
En la jornada de tarde, Jonathan Correa demostró que sigue en plena forma consiguiendo el primer puesto autonómico en lanzamiento de jabalina tras alcanzar, en su último intento, los 55.75 metros, un registro que adelantaba considerablemente las distancias conseguidas por el resto de atletas.
Pero los éxitos de los lanzadores gimnásticos no se quedaron ahí. Su compañero Diego Martínez, si bien fue quinto en la clasificación absoluta del lanzamiento de disco, se alzó con el oro autonómico en la disciplina en su categoría, la sub23, dejando claro que el relevo llega pisando fuerte.
Además, otros atletas de la Gimnástica participaron en distintos controles para mejorar su rendimiento de cara a las citas importantes que se aproximan.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Abel Caballero, alcalde de Vigo: «No contemplo multas a corto plazo por las zonas de bajas emisiones, cosa distinta es que alguien lo infrinja gravemente»
- Separados pero con buena relación: de pasear al perro a quedar para comer en su casa de Mos el mismo día que la apuñaló
- Vecinos de Vigo sufren el duro invierno también en sus propias casas: «Estos pisos no están para vivir y la Sareb echa balones fuera»