Balonmano | 1ª Nac.

El Teucro cambia de dinámica con una victoria contundente

R. P.

Pontevedra

Después de dos jornadas sin ganar, el Lirón Teucro 80 Aniversario se reencontró con la victoria de forma contundente, al superar por un abultado 41-21 al Ciudad de Tacoronte, en un partido que dominó de principio a fin.

