Una mala segunda parte condena al Cisne en Zaragoza

Siete jornadas consecutivas sin ganar llevan al Cisne a una situación complicada en la División de Honor Plata. El conjunto pontevedrés perdió ayer en su visita a uno de los rivales de la parte baja de la clasificación, el Contazara Zaragoza (28-26), y está obligado a reaccionar cuanto antes para no poner en peligro su permanencia en la categoría; de momento tiene tres puntos de ventaja sobre el descenso.

El encuentro celebrado ayer al mediodía en el pabellón Siglo XXI apuntaba a cambio de dinámica para los de Marcos Otero, ya que empezaron con mucha intensidad y mandando en el marcador, aunque fuese con rentas de no más de tres goles.

Noticias relacionadas

Sin embargo, tras el descanso fue el Zaragoza el que tomó el mando y en los primeros cinco minutos ya conseguía dar la vuelta al resultado. Aunque el partido siguió estando disputado, los locales consiguieron defender su ventaja para hacerse con los dos puntos.