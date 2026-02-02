Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Plata

Una mala segunda parte condena al Cisne en Zaragoza

El equipo pontevedrés agrava su mala dinámica tras encadenar siete jornadas seguidas sin ganar

Iago Costas, en el partido contra el Eivissa. | Gustavo Santos

R. P.

Pontevedra

Siete jornadas consecutivas sin ganar llevan al Cisne a una situación complicada en la División de Honor Plata. El conjunto pontevedrés perdió ayer en su visita a uno de los rivales de la parte baja de la clasificación, el Contazara Zaragoza (28-26), y está obligado a reaccionar cuanto antes para no poner en peligro su permanencia en la categoría; de momento tiene tres puntos de ventaja sobre el descenso.

El encuentro celebrado ayer al mediodía en el pabellón Siglo XXI apuntaba a cambio de dinámica para los de Marcos Otero, ya que empezaron con mucha intensidad y mandando en el marcador, aunque fuese con rentas de no más de tres goles.

Sin embargo, tras el descanso fue el Zaragoza el que tomó el mando y en los primeros cinco minutos ya conseguía dar la vuelta al resultado. Aunque el partido siguió estando disputado, los locales consiguieron defender su ventaja para hacerse con los dos puntos.

