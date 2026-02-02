Enero se acaba en la cima de la cuesta

La cuesta de enero suele ser ese tramo en el que a muchos equipos se les agarrotan las piernas: frío, lluvia, partidos espesos, poco brillo y mucha factura acumulada. El Pontevedra, en cambio, ha terminado el mes como quien corona un puerto con el pulgar arriba: nueve jornadas seguidas puntuando, tercero en la clasificación de Primera Federación y, para rematar el mes, un 0-4 a domicilio en Talavera, su mejor resultado de lo que va de temporada; todo un golpe sobre la mesa.

El Pontevedra venía de dos empates consecutivos, pero en El Prado no dejó lugar a la duda: marcó pronto, volvió a golpear antes del descanso y terminó de romper el partido en la segunda parte. El reparto de goles también dice mucho del momento que atraviesa el vestuario; aparecen nombres distintos, el equipo no depende de un solo «salvador» y tiene esa sensación de que, cuando encuentra una rendija, mete el hombro y la abre.

En cuanto a los números, el cartel del recién ascendido ya no encaja con lo que está haciendo el Pontevedra. Tras 22 jornadas disputadas, suma 38 puntos, está asentado en la tercera plaza de la clasificación y cuenta con 31 goles a favor y 18 en contra. Destaca especialmente su rendimiento fuera de casa, donde está firmando encuentros muy serios y encajando pocos goles.

Ese equilibrio entre goles suficientes para ganar, pocos encajados para sufrir es la base de todo lo demás. En Primera Federación lo que funciona es saber a qué quieres (o tienes que) jugar y repetirlo incluso cuando el día está feo. El Pontevedra no parece un equipo que viva del arreón, sino que compite, se mantiene en el partido y castiga cuando toca.

La racha de nueve jornadas puntuando no es solo estadística bonita, es también una mentalidad. El equipo de Rubén Domínguez no se desordena ni se regala cuando las cosas se ponen cuesta arriba y parece que tiene muy claro que cuando no se puede ganar, hay que conseguir al menos no perder, como sucedió hace una semana en Mérida, donde salvó un punto en el tiempo de descuento.

A todo esto hay que añadir los aciertos en el mercado de invierno, ajustando la plantilla sin desmoronar el plan que tan bien estaba funcionando. De momento, el club ha incorporado tres futbolistas para apuntalar necesidades concretas y ha dado salida a jugadores que no estaban teniendo protagonismo ni aportaban lo suficiente.

Álvaro Pérez refuerza la zaga tras la lesión de Juanra, Alberto Gil ofrece alternativas en la banda y ya ha tenido una incidencia directa, con asistencia y gol en Talavera, y Diego Gómez llega para aportar su talento ofensivo. Y todavía no está cerrado el mercado, ya que la entidad estudia alguna incorporación más.

Noticias relacionadas

Con la cuesta de enero más que superada, el reto ahora es febrero, cuando se acumulan partidos, aparecen molestias y la liga empieza a poner a cada uno en su lugar.