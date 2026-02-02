Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto | LF2

El Arxil pierde en León y se hunde aún más en la tabla

R. P.

León

Nueva derrota del Arxil, la tercera consecutiva, esta vez en su visita al León. El encuentro comenzó muy igualado, pero el tercer cuarto fue decisivo para que las locales tomaran ventaja. Las verdes caen a la penúltima plaza.

