«Hay que volver a encontrar ese equipo que éramos hace dos semanas»

El técnico local no encontraba la razón de la deriva y la goleada sufrida y lo explicaba así: «Lo estaba hablando con gente del club y no entendemos. Ahora mismo no lo entendemos. Creo que hemos errado hasta en cosas fáciles. No sé donde encontrar ahora mismo la explicación de lo sucedido». Señalaba que tenía «que ver el partido, tengo que ver qué nos ha pasado y qué decisiones hemos tomado porque hemos fallado pases, controles y no hemos tirado a puerta», aunque reconoce que el equipo ha sido «totalmente irreconocible en ataque y defensa».

De todas formas, Sandroni explica que «hemos dejado de ser ese equipo que éramos hasta hace dos semanas. Ahora hay que buscarlo, volver a encontrarlo y engancharnos de nuevo», y finaliza con un mensaje positivo: «Va a ser una noche muy complicada pero creo en ellos. Seremos un equipo que saldrá de esto».

Insistió en que «no es normal. Quiero verlo y hablarlo con ellos, porque ahora no era el momento y la semana había sido buena de trabajo y no sé si el exceso de agradar y querer hacer las cosas, el ser una situación completamente nueva para muchos jugadores es lo que ha afectado». «Y luego que cualquier situación nos golpea, el rival no tiene que hacer nada para hacernos daño. Ha sido una sorpresa inesperada para mi la salida del equipo», añadió.