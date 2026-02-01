Otro golpe de autoridad del Pontevedra

Triunfo autoritario del Pontevedra en un partido muy completo de los de Rubén Domínguez que supieron dominar de principio a fin. El inicio no fue fácil, pero la efectividad puso a los granates por delante y un gol psicológico de Alberto Gil, antes del descanso, puso las cosas muy a favor para los visitantes. La segunda parte arrancó de la misma forma y un testarazo a la escuadra de Miguel Cuesta finiquitó el partido, antes de que Yelko Pino cerrará el electrónico con el cuarto y definitivo tanto.

El Pontevedra no encaraba la visita a Talavera de la Reina de la mejor de las formas. El equipo llegaba al límite físico y mental y con importantes bajas, la del fijo Alain Ribeiro y la de Álex González. Además, con muchos jugadores importantes tocados que no se encontraban en su mejor condición. Sin embargo, también había noticias positivas. Volvían Garay, Brais y Alberto Gil a la convocatoria para tener una reincorporación progresiva y se incorporaba con total disponibilidad el nuevo fichaje del club, Diego Gómez.

De esta manera, el conjunto dirigido por Rubén Domínguez llegaba al duelo frente al Talavera con humildad y la intención de seguir siendo, aún con las adversidades, el mismo que desde la jornada 1 del campeonato. Las palabras e intenciones que vaticinaba el técnico eantes del partido no eran ningún cuento y el Pontevedra salió al terreno de juego mostrando lo que le ha llevado al tercer puesto de la tabla de clasificación.

Así comenzó el partido para el Pontevedra, dominando la posesión del balón, con iniciativa y construyendo con calma cada jugada. Sin embargo, pasaron los minutos y el peligro no llegaba a la portería local, tampoco a la visitante. El primer disparo, aunque no a puerta, llegó gracias a una falta directa lanzada por el especialista Yelko Pino que se fue arriba. El inicio estuvo protagonizado por la iniciativa visitante, la alta intensidad de ambos equipos y la falta de claridad arriba para poner en dificultades a los guardametas.

Así iba transcurriendo el partido, hasta que Alberto Gil aprovechó un balón en banda izquierda para poner un gran centro a boca de gol que Álex Compa solo tuvo que empujar con la cabeza. El Pontevedra fue efectivo y en la primera llegada a la portería de Jaime González, abrió el marcador.

El encuentro comenzó a intensificarse y endurecerse cada vez más, con varios duelos por arriba y disputas de balones divididos que parecían comenzar a complicar el partido del árbitro. Miki Bosch llegó a recibir un codazo de Di Renzo en un salto donde el colegiado no vio absolutamente nada y más tarde fue Luisao quien se llevó un manotazo mientras bajaba a defender una acción ofensiva local por banda. La tensión se empezó a imponer al fútbol en los últimos minutos de la primera parte, donde solo el Pontevedra lo intentaba con una doble ocasión de Alberto y Luisao.

Cuando todo parecía que los jugadores se iban a marchar por el túnel de vestuarios con el 0-1, Marqueta rompió todas las líneas del Talavera con un balón que Compa descargó para Alberto Gil, quien fusiló con un disparo cruzado y poner tierra de por medio en el electrónico antes del descanso.

La segunda parte comenzó como acabó la primera, con el Pontevedra dando un golpe sobre la mesa con un tanto de Cuesta apareciendo por el carril central y recibiendo un gran pase de Brais Abelenda para poner el balón en la escuadra derecha de la portería. Con la comodidad de los tres goles, los granates comenzaron a intentar calmar el partido mientras Rubén Domínguez movía el banquillo y hacia debutar a la nueva incorporación, Diego Gómez.

Entre tanta interrupción llegó el tanto de Yelko Pino, quien definía desde la frontal después de una acción individual de Tiago en banda izquierda. Los visitantes mantuvieron la ventaja, solo con el susto final donde Marqueta apareció con un auténtico paradón tras un remate a bocajarro.

De esta manera, el Pontevedra dio por cerrado un partido muy completo que supo controlar, dominar y golear para seguir en lo alto de la clasificación, aún no llegando en las mejores condiciones. Con estas sensaciones recibirá al Real Madrid Castilla.