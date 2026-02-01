«El equipo fue contundente en las áreas y muy serio».

El técnico granate volvió a hacer hincapié en que «el equipo al final a nivel de energías estamos un poco tocadetes porque estuvimos tirando de 14 o 15 jugadores en las últimas semanas y hoy creo que hicimos un partido muy estable», y señaló que lo que decantó la balanza para su favor fue que «el equipo fue contundente en las áreas y fue muy serio».

Eso sí, antes de mirar hacia arriba, Rubén Domínguez recuerda que este partido «para nosotros era clave en nuestro objetivo principal porque ya le sacamos 16 puntos a la salvación». Pero no olvida ese objetivo con el que se han encontrado a base de esfuerzo y un gran trabajo y que les permite soñar. «Luego también es clave en ese objetivo de soñar, pues podremos sacar algún punto al quinto de los que ya teníamos», señala.

Además, recuerda partidos como contra el Mérida y pide darle la importancia que merece a cada partido disputado en Primera Federación. «Hay que darle mucho valor a cada partido de esta categoría», declaró. «No es nada fácil ganar 0 a 4 aquí», sentenció.

«Tener buenos jugadores y que estén comprometidos», señaló Domínguez que es el secreto de que un equipo recién ascendido esté en puesto de ascenso.