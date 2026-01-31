El Teucro recibe mañana al Tacoronte

El Lirón Teucro 80 Aniversario se enfrentará mañana, a las 13.00 horas en el pabellón Municipal, al Sermarther Ciudad de Tacoronte, rival de la parte baja de la clasificación de Primera Nacional ante el que tratará de encarrilar su mala dinámica de las últimas jornadas y acercarse a la parte alta de la clasificación, en la que actualmente es sexto con 20 puntos.