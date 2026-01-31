Duro desplazamiento para el CB Arxil

El CB Arxil visita esta tarde, a partir de las 17.15 horas, al Mipelletymas BF León, actualmente tercer clasificado en la Liga Femenina 2 con una racha de dos victorias consecutivas. Justo al contrario está el equipo pontevedrés, que llega al enfrentamiento en la tercera posición por la cola tras encadenar dos derrotas ligueras.