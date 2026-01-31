Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Baloncesto | LF2

Duro desplazamiento para el CB Arxil

El CB Arxil visita esta tarde, a partir de las 17.15 horas, al Mipelletymas BF León, actualmente tercer clasificado en la Liga Femenina 2 con una racha de dos victorias consecutivas. Justo al contrario está el equipo pontevedrés, que llega al enfrentamiento en la tercera posición por la cola tras encadenar dos derrotas ligueras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents