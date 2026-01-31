Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo | Benjamín

El CWP disputa el Campeonato gallego

El Club Waterpolo Pontevedra se desplaza este sábado hasta Padrón para disputar el Campeonato Gallego Benjamín de invierno. El CW Pontevedra Mareantes y el CW Pontevedra Corvaceiras se enfrentarán al RCN Vigo y a un combinado CW As Mariñas/CW Santiago.

