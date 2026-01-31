Balonmano | DH Plata
Un Cisne tocado visita mañana al Zaragoza
El Cisne se desplaza mañana hasta Zaragoza para medirse al BM Contazara, tercer clasificado por la cola de la División de Honor Plata (12.30 horas, pabellón Siglo XXI). El equipo pontevedrés necesita romper su mala dinámica de las últimas jornadas para empezar a escalar puestos desde la parte media de la tabla, en la que se encuentra instalado con 13 puntos.
