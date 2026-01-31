Amigos de ascensor en plantas diferentes

Solo los más optimistas podrían pensar a principio de temporada que este duelo no sería una final por la salvación de ambos. Dos recién ascendidos, en el caso de los locales, vía playoff, y, en el caso de los visitantes, como campeones de grupo, cuyo objetivo es la permanencia, pero que el puesto que ocupan en la clasificación es diametralmente opuesto. El excelente desempeño del curso del Pontevedra, que se encuentra en tercer lugar en el año de su regreso a la categoría, privó a esta tarde de fútbol, a las 16.15 horas en el Municipal El Pardo de Talavera de la Reina, de ese carácter tan trascendental pensado a inicio del año.

Los talaveranos vuelven a su feudo tras la dura goleada encajada frente a Unionistas la pasada jornada (5-1). Los hombres de Alejandro Sandroni quieren revertir la mala dinámica de los últimos partidos que, pese a enfrentarse al primero y segundo de la tabla, asola al club manchego. Un punto de los últimos nueve en juego se convierte en un saldo de puntos insuficiente.

Los pontevedreses, aunque suman dos empates ante rivales de la zona media-baja de la clasificación, están en un momento muy dulce. Ocho semanas consecutivas donde los granates no conocen la derrota que quieren aumentar una jornada más. Las únicas bajas con las que tendrá que lidiar el cuerpo técnico son las de Álex González y Alain Ribeiro, pero a ellos hay que añadir los numerosos futbolistas que arrastran molestias en las últimas jornadas y que llegan, tal y como confirmó Rubén Domínguez, muy justos físicamente. Es el caso de Garay, Alberto Gil, Luisao, Eimil y Tiago.

La noticia positiva es la disponibilidad de la última incorporación del grupo, Diego Gómez. «Está totalmente disponible», confirmó el entrenador del Pontevedra, que valoró que el equipo vaya recuperando alternativas.

Con el Talavera en mente, Rubén Domínguez insistió en un mensaje de humildad y alerta pese a la buena clasificación del equipo, en la parte noble del grupo 1 de Primera RFEF: «Nosotros no vamos a ganar en Talavera por ser el Pontevedra Club de Fútbol que va tercero», advirtió. Y remató con la idea que pretende sostener a los suyos en un escenario de fatiga: «Vamos a ganar en Talavera por ser lo que somos desde el día 1, un club humilde que da todo lo que tiene dentro».

Manchegos y gallegos cruzarán sus caminos por sexta ocasión. El balance, hasta el momento, es de dos triunfos albiazulez, ningún empate y tres victorias granates. El primer encuentro oficial entre ambos data de noviembre de 2017 y acabó con triunfo talaverano, mientras que el último disputado, a fecha de 5 de octubre de 2025, terminó cayendo del lado lerezano en Pasarón.