Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Gimnasia | Homenaje

250 gimnastas honran a Pablo Hinójar

El pabellón Municipal acoge esta tarde, a partir de las 18.00 horas, la II Gala Internacional Pablo Hinójar, un evento deportivo y cultural impulsado por el Club Ximnasia Pontevedra para homenajear el legado humano y deportivo de Pablo Hinojar Rey, figura clave en el desarrollo de la gimnasia gallega y española.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents