El Pontevedra, al límite para Talavera

El Pontevedra CF encara la visita de este sábado al Talavera (16.15 horas) condicionado por una situación física muy delicada. El propio entrenador lo dejó claro al hacer balance del desgaste acumulado: «El esfuerzo que llevamos haciendo está siendo muy grande en estos últimos 8 o 9 partidos», señaló Rubén Domínguez, hasta el punto de que se han visto obligados a “forzar jugadores, ir tirando de ellos con demasiada carga de minutos y con demasiado desgaste, tanto emocional como físico”.

El técnico explicó que esta situación ya ha tenido consecuencias directas en la plantilla, al confirmar que no podrá contar con uno de sus fijos hasta el momento, Alain Ribeiro. «Quiero agradecerle porque el otro día jugó por y para el equipo y se ha lesionado», relató Domínguez, que reveló que «jugó infiltrado y aguantó lo que aguantó» en Mérida.

Alain no será la única ausencia en la expedición granate, pues Álex González también está descartado. A partir de ahí, el panorama es de cierta incertidumbre, ya que hay varios futbolistas que «están jugando por y para el equipo y no están lesionados, pero sí con golpes y doloridos”, resumió el míster, apuntando a un grupo que está compitiendo con el depósito justo desde hace ya semanas.

En concreto, reconoció que con Álex González todavía no hay solución, «no somos capaces aún de recuperarlo, tenemos que seguir esperando», mientras que señaló que Garay, aunque «no acaba de encontrarse del todo bien», viajará con el equipo y «puede ir entrando de nuevo poquito a poco». El mismo plan de reincorporación progresiva se repetirá con otros hombres, como Brais, que «ya está disponible, pero también va a ir entrando poquito a poco», y Alberto Gil, en una situación muy similar, ya que viene de una lesión larga que sufrió en Guadalajara.

Rubén Domínguez advirtió de molestias en más piezas de la plantilla, como «Eimil y Luisao que, junto con Tiago, jugaron con molestias, Tiago incluso con dolor».

La noticia positiva es la disponibilidad de la última incorporación del grupo, Diego Gómez. «Está totalmente disponible», confirmó el entrenador del Pontevedra, que valoró que el equipo vaya recuperando alternativas.

En este sentido, el técnico se mostró especialmente «satisfecho» con el mercado realizado por el club hasta el momento, ya que se ha trabajado muy bien la reconstrucción del equipo. «Se han sacado piezas que no estaban jugando, no se estaba contando con esos jugadores, y se han metido piezas de buen nivel», explicó. En su opinión, llegan perfiles a punto para competir desde el primer minuto, «son jugadores de rendimiento inmediato y que vienen para jugar ya».

El técnico granate no cerró la puerta a más incorporaciones, aunque no cree que lleguen a tiempo para este fin de semana. Este pasado miércoles, el coordinador de la secretaría técnica del Pontevedra, Jacobo Maestre, confirmó que, «como mínimo, tenemos que traer a un jugador más». Y el que más interesa en la casa es la joven promesa del Deportivo de La Coruña Rubén López, por el que también se interesan en esta recta final del mercado invernal clubes como el Zaragoza, Rácing de Ferrol y Sabadell. El conjunto lerezano está muy bien posicionado para hacerse con el centrocampista, ya que el Dépor da proiridad a un equipo en el que pueda tener minutos de calidad para seguir creciendo.

Con el Talavera en mente, Rubén Domínguez insistió en un mensaje de humildad y alerta pese a la buena clasificación del equipo, en la parte noble del grupo 1 de Primera RFEF: «Nosotros no vamos a ganar en Talavera por ser el Pontevedra Club de Fútbol que va tercero», advirtió. Y remató con la idea que pretende sostener a los suyos en un escenario de fatiga: «vamos a ganar en Talavera por ser lo que somos desde el día 1, un club humilde que da todo lo que tiene dentro».