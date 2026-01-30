La ciudad del Lérez vuelve a honrar la figura y el legado de Pablo Hinójar

La II Gala Internacional Pablo Hinojar 2026 es un evento deportivo y cultural de carácter internacional que se celebrará el 31 de enero de 2026, a las 18.00 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes de Pontevedra, con entrada gratuita para toda la ciudadanía, impulsado por el Club de Ximnasia Pontevedra, en colaboración con la Federación Galega de Ximnasia y distintas entidades deportivas e institucionales.

La gala nace como un homenaje al legado humano y deportivo de Pablo Hinojar Rey, figura clave en el desarrollo de la gimnasia gallega y española. Se trata de una iniciativa destinada a promover el deporte como herramienta de transmisión de valores fundamentales como el esfuerzo, la superación, la inclusión, el respeto y la convivencia.

Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2025, la gala se consolida como un proyecto con vocación de continuidad, crecimiento y proyección institucional. Esta segunda edición pretende dar un salto cualitativo, ampliando la participación internacional, el número de modalidades representadas e incrementando el nivel deportivo de las actuaciones y mejorando la producción técnica y artística del evento, con el objetivo de convertir a Pontevedra y Galicia en un referente en la organización de eventos de gimnasia de alto nivel.

La Gala Internacional Pablo Hinojar es un evento sin ánimo de lucro, con un marcado carácter social y solidario. Durante la celebración del evento se llevará a cabo una rifa solidaria, cuya recaudación íntegra se destinará a la Asociación Española de Enfermos de Alexander, colaborando así con las iniciativas de @unacuraparamauri y @asonrisadexandre.

La II Gala Internacional Pablo Hinojar se desarrollará en dos partes, con un breve descanso intermedio, siguiendo un orden de actuaciones cuidadosamente diseñado para ofrecer un espectáculo dinámico, equilibrado y emocionante para todos los públicos.

El programa combinará la participación de clubes y deportistas nacionales e internacionales, alternando distintas modalidades de la gimnasia —acrobática, trampolín, rítmica y artística— junto con intervenciones artísticas y coreográficas, con el objetivo de mantener un ritmo ágil y una experiencia visual atractiva durante toda la gala.

El orden de las actuaciones podrá estar sujeto a ligeras modificaciones por motivos organizativos o técnicos, siempre manteniendo la esencia del programa y garantizando la participación de todos los equipos y deportistas previstos.