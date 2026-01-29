Diego Gómez: «Mi objetivo es aportar goles, asistencias y ayudar a ganar partidos»

Poco después del mediodía, Diego Gómez, el flamante fichaje granate pisó por primera vez el césped de Pasarón, el campo que será su segundo hogar hasta final de temporada. «Estoy muy contento, la verdad. El equipo me ha dado una gran bienvenida y me ha acogido muy bien. Me estoy quedando unos días en Sanxenxo, donde ya tenía casa, así que estoy como en casa. Todo está siendo genial», comentaba el mismo Gómez sobre cómo están siendo sus primeros días en el club y en la ciudad.

El extremo derecho, aunque él mismo reconoce que puede jugar tanto en esa posición como de interior diestro o mediapunta, se describió ante los medios de comunicación como «un jugador con descaro al que le gusta asociarse con sus compañeros». « Mi objetivo principal es aportar, al equipo, goles, asistencias y ayudar a ganar partidos. Para eso he venido», contestó tajante el joven de Amoeiro sobre cual es su meta en estos meses de cesión en la capital del Lérez.

Su llegada, un quebradero de cabeza para infinidad de implicados en la entidad, pese a la dificultad que tuvo al tratarse de un corte de cesión y una nueva operación, Diego Gómez asegura que estaba tranquilo porque estaba convencido de que se incorporaría a la escuadra este mercado invernal. «Personalmente tenía muy claro que quería acabar aquí. El club se portó muy bien conmigo y me dio todas las facilidades. Desde el primer momento tuve claro que quería salir de Cartagena y venir a Pontevedra», comentó al respecto el canterano del Deportivo de La Coruña.

La favorable situación del Pontevedra en la clasificación, terceros de su grupo y cada vez más cercano a la salvación, fue una motivación evidente para que se incorporase al grupo. «La posición en la que estamos ahora tiene muchísimo mérito. Los puntos que se han conseguido son un logro muy significativo. Ahora toca soñar y pelear por lo más alto», señaló sobre ello el recién llegado desde Cartagonova. El gran número de jugadores de banda que existen en la plantilla no le preocupa en exceso y ve en esa competencia sana un motor para el colectivo. «Está claro que en ningún sitio te regalan nada. La competencia con mis compañeros es máxima, pero muy sana. Tenemos un grupo increíble y eso eleva el nivel. El objetivo es darlo todo para conseguir el mayor número de puntos posibles y ver dónde estamos al final de temporada», explicó.

