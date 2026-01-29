Bruno Landim refuerza el lateral del Cisne

El cuadro cineísta suma un nuevo efectivo en el mercado invernal. Bruno Tavares Landim (Cabo Verde, 1993) llega para reforzar la primera línea del Cisne, procedente del Cherbourg, conjunto de la segunda división del balonmano francés. A sus 32 años, el internacional caboverdiano, con el que ha disputado varias Copas Africanas de Naciones y las dos últimas Copas del Mundo, un hito sin precedentes en la historia deportiva del país isleño, se incorpora a la disciplina blanquiazul con la clara intención de marcar diferencias sobre la pista.

Su fichaje, además de elevar sensiblemente el nivel de la plantilla, supone la llegada de un jugador experimentado que, desde el costado diestro, puede aportar rendimiento inmediato y ofrecer muchas alegrías a la afición.

Como lateral derecho, Landim combina altura y potencia en el lanzamiento, cualidades que le permiten ser un anotador eficaz desde la primera línea. Más allá del gol, su capacidad física obliga a los defensores a salir a anticiparlo, rompiendo la estructura defensiva rival.

En ese contexto, sabe fijar y soltar el balón en el momento oportuno, generando espacios tanto para el pivote como para el extremo derecho. Su influencia, por tanto, no se limita a la finalización, sino que también se extiende a la construcción del juego ofensivo.

En el apartado defensivo, su físico vuelve a ser un factor determinante. Puede ocupar posiciones centrales dentro del sistema defensivo, donde su envergadura y presencia dificultan los lanzamientos lejanos y las penetraciones rivales. A ello se suma su capacidad para transitar con rapidez de defensa a ataque, aportando continuidad al juego y favoreciendo las transiciones rápidas.

A lo largo de su carrera deportiva ha vestido la camiseta de la ADR Graciosa, en su país natal; de Porto, Fafe, Xico Andebol, Madeira y Horta, en las distintas categorías del balonmano portugués; así como de Al-Taraji y Al-Noor, en la liga saudí. Su última etapa la ha desarrollado en el Cherbourg, desde donde recala ahora en el Pabellón Municipal de los Deportes para afrontar este nuevo reto con el Cisne.