El Teucro invita a Pontevedra a «engancharse» en la segunda vuelta

La vuelta de Sergio Carballeira a la disciplina azul trae consigo la idea de devolver al Teucro al lugar que se merece. Desde la propia institución lanzaron la campaña de abonados de la segunda vuelta para que los interesados en sumarse al proyecto puedan hacerlo esta temporada. Bajo el lema «Enganchado», la entidad teucrista busca que los aficionados estén unidos con el club en esta etapa. «El lema quiere hacer una llamada para unirse a una nueva etapa muy ilusionante que está iniciando la SD Teucro porque estar enganchado al Teucro vale la pena», explican desde la comisión gestora.

Los precios para los carnets de socios ofertados varían según la edad. A diferencia de otros clubes deportivos de la ciudad, la grada en que se disfrute de los partidos no influye a la hora de los precios, solo el año de nacimiento del beneficiado. Así, los jóvenes que tengan entre quince y veinticinco años podrán abonarse por la cantidad de veinte euros, mientras que los jubilados (obligatoriamente mayores de 65 años, que quieran abonarse pagarán veinticinco euros por la mitad de campaña restante.

Noticias relacionadas

En el caso de los socios séniors , la cuantía está fijada en 35 euros. Las familias interesadas en abonarse toda junta pueden disponer el «Socio Familiar», en que toda la unidad sería socia por setenta euros.