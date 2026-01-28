Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph GaliciaDecreto pensionesRegularización MigrantesExcursiones sin profesPazo en venta PontevedraBoda cruceristas CunqueiroRegreso Fer López
instagramlinkedin

ATLETISMO

Nuevo fin de semana brillante de la Gimnástica

Éxitos en Almódovar del Río, Ourense y Marín

REDACCIÓN

Pontevedra

Atletas de La Gimnástica compitieron en el Campeonato de España de Campo a Través por Federaciones en Almodóvar del Río, con destaque para Paula Fernández (oro sub18) y el título por equipos, gracias también a Sabela Martínez (4.ª) y María Estévez (11.ª).

En Ourense, el Gallego sub23 dejó varios campeones: Mauro Vázquez (60 m), Diego Martínez (heptatlón, mínima B), Lucía Sánchez del Valle (800 m) y Matías Moldes (pértiga). Adrián Pastoriza logró 2,04 m en altura, marca personal y mínima B para el Nacional absoluto.

Noticias relacionadas

En Marín, el Gallego de Marcha en Ruta sumó podios de base. Bronce cadete para Mateo Miñán y terceros puestos para Daniel Méndez y Sofía Álvarez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents