Nuevo fin de semana brillante de la Gimnástica

Atletas de La Gimnástica compitieron en el Campeonato de España de Campo a Través por Federaciones en Almodóvar del Río, con destaque para Paula Fernández (oro sub18) y el título por equipos, gracias también a Sabela Martínez (4.ª) y María Estévez (11.ª).

En Ourense, el Gallego sub23 dejó varios campeones: Mauro Vázquez (60 m), Diego Martínez (heptatlón, mínima B), Lucía Sánchez del Valle (800 m) y Matías Moldes (pértiga). Adrián Pastoriza logró 2,04 m en altura, marca personal y mínima B para el Nacional absoluto.

En Marín, el Gallego de Marcha en Ruta sumó podios de base. Bronce cadete para Mateo Miñán y terceros puestos para Daniel Méndez y Sofía Álvarez.