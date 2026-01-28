ATLETISMO
Nuevo fin de semana brillante de la Gimnástica
Éxitos en Almódovar del Río, Ourense y Marín
REDACCIÓN
Pontevedra
Atletas de La Gimnástica compitieron en el Campeonato de España de Campo a Través por Federaciones en Almodóvar del Río, con destaque para Paula Fernández (oro sub18) y el título por equipos, gracias también a Sabela Martínez (4.ª) y María Estévez (11.ª).
En Ourense, el Gallego sub23 dejó varios campeones: Mauro Vázquez (60 m), Diego Martínez (heptatlón, mínima B), Lucía Sánchez del Valle (800 m) y Matías Moldes (pértiga). Adrián Pastoriza logró 2,04 m en altura, marca personal y mínima B para el Nacional absoluto.
En Marín, el Gallego de Marcha en Ruta sumó podios de base. Bronce cadete para Mateo Miñán y terceros puestos para Daniel Méndez y Sofía Álvarez.
