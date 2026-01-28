La cabeza, la efectiva arma granate

El Pontevedra tiene en la cabeza su principal arma ofensiva. Desde el inicio del campeonato, los granates suman veintisiete goles a favor, de los cuales, once, fueron marcados con la cabeza. Desde el tanto de Marqueta ante el Cacereño, que desató la locura en Pasarón en el arranque liguero, hasta el cabeceo parabólico de Eimil en el derbi con el Arenteiro, los lerezanos han encontrado en las jugadas aéreas un punto de apoyo muy grande para su situación privilegiada en la clasificación.

Este tipo de acciones de juego, complicadas de analizar por los staffs técnicos rivales, hacen que cada situación de centro remate, donde se gestaron más goles que los anotados estrictamente con la cabeza, sea un verdadero peligro para los adversarios del Pontevedra. Ese carácter impredecible se ve en los datos hasta la fecha, ya que, de veintiún partidos, en diez encuentros, el Pontevedra tuvo su cita con el gol con la cabeza.

Para la existencia de estos remates influye mucho los buenos rematadores por alto y los buenos pasadores que tiene la plantilla. En la creación esas situaciones destaca el buen pie que tiene Yelko. El vigués, máximo asistente del grupo, transformó los cinco pases de gol que lleva en centros servidos al milímetro hacia el compañero encargado de mandar el balón al fondo de las mallas. Esos pases acabaron en gol ante Cacereño, Ponferradina, Mérida, Celta Fortuna y Racing de Ferrol.

En el apartado de verdugos, Alain y Cuesta se erigen como los más protagonistas. Ribeiro suma tres goles con el frontal, ante Ponferradina, Celta Fortuna y Racing de Ferrol; mientras que Miguel, dos, ante Arenas y Avilés.

Noticias relacionadas

Si se extrapola a todas las acciones de gol en que los granas recurrieron al centro-remate, no necesariamente con la cabeza, la estadística de acierto es aún mayor. A los once goles se le suman tres más, marcados tras un centro raso o templado culminado con el pie. Esta modalidad de anotación está muy presente en las últimas jornadas, ya que todos los tantos se registran en las últimas cinco jornadas disputadas y todas ellas cuentan con Comparada como protagonista en las celebraciones.