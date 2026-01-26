El Ravachol supera al Ibiza a domicilio

El Ravachol Pontevedra no pudo arrancar mejor la segunda vuelta en la División de Honor. Este sábado, el equipo pontevedrés se impuso a domicilio a un rival directo por estar en la fase final, la UD Ibiza Bádminton Pitius, en un duelo muy igualado que se resolvió con un 2-5 a su favor. Con este triunfo, el Ravachol afianza la segunda plaza del Grupo B con doce puntos, estira a seis la ventaja sobre el tercer y cuarto clasificado y se acerca a su primer gran objetivo de meterse en las semifinales por el título.