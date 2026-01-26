ATLETISMO | Campenato Xunta de Galicia de Marcha en Ruta
Lluvia de medallas en las calles de Marín
La localidad marinense acogió un campeonato gallego de marcha con triunfos muy repartidos
M.S.R.
La ciudad de Marín vio ayer como jóvenes de toda la autonomía, desde alevines hasta séniors, compitieron enel Campenato Xunta de Galicia de Marcha en Ruta. Clubes de toda Galicia vinieron hasta la avenida de Ourense para intentar llevarse los máximos éxitos posibles.
En la categoría más joven, sub-10, la victoria fue para Nicer Pereira Alonso del Llanera Atletismo. Le acompañaron en el podio la corredora del Atletismo Porriño, Ainara Gándara Iglesias, a su izquierda, y Noa Ramos Muras, del Xuncas Diversia, a su derecha.
En la división alevín, de menores de doce años, Gael Seijido Fernández se llevó la victoria. A los costados del competidor del Club Atletismo Narón, le acompañaron Sabela Gándara Iglesias, segunda e integrante del Atletismo Porrtiño, y Laiene Iglesias Castrillo, tercera y de la Atlética Lucense.
Los infantiles, divididos en masculino y femenino, contaron con los triunfos de Diego Fernández Vázquez y Marta Bargueiras Díaz, de la Atlética Lucense. El cajón masculino lo completaron Thiago Ceide Portela y Simón Lorenzo González, mientras que el femenino, Laia Gesto Vila y Paula Morales Pedreira.
Antón Díaz Gómez, del Club Atletismo Narón, reinó en la prueba sub-16. Alba Vázquez Galán (Atletsimo Piringalla) y Pablo Pérez Sánchez (Club Atletismo Sada) se llevaron la plata y el bronce, respectivamente.
Por último, en la categoría absoluta, el ganador fue Nicolás Collazo Santamaría, del Ames Atletismo . El segundo lugar fue para Juan Manuel Morales del Castillo (Marineda Atlético) y el tercero fue para Mateo Valcarce Fernández (Adas Cupa).
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo