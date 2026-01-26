Goleada del CW Pontevedra al colista

El Waterpolo Pontevedra mantiene su marcha firme en la primera fase de la Primera Nacional Femenina y ya tiene asegurada su presencia en la lucha por el ascenso. Este sábado dio un nuevo golpe sobre la mesa con una victoria contundente a domicilio ante el colista, el CD Waterpolo Málaga, al que superó por un claro 6-18, sumando así su undécimo triunfo en doce jornadas y quedándose muy cerca de certificar matemáticamente el liderato del grupo. La próxima jornada, la última en casa de esta fase, será el sábado, 31 de enero a las 16.15 horas, ante el Natación Boadilla.