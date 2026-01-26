Diego Gómez firma con el Pontevedra

El Pontevedra cumple sus objetivos e incorpora al extremo que pedía desde el primer día del mercado de fichajes. Diego Gómez, canterano del Deportivo de La Coruña y con experiencia en Primera Federación de la mano del Arenteiro y el Cartagena, se sube al barco de Rubén Domínguez lo que queda de temporada. Luego de rescindir su cesión en el Efesé, concertada este pasado verano, el joven apostó por la capital del Lérez para desplegar su fútbol, una opción vista con buenos ojos tanto en Riazor como en Pasarón.

El jugador de Amoeiro, a sus veinitún años, es uno de los jugadores con más proyección de toda la cantera blanquiazul y que el las últimas campañas viene demostrando su potencial. Su último año con el Fabril registró siete goles y siete asistencias, dos de ellas, precisamente, frente a su nuevo equipo.

El curso pasado fue una de las revelaciones del Arenteiro desde inicio de año y su despunte fue tal, que el Deportivo de La Coruña lo repescó en el mercado de invierno para jugar en Segunda División. Tras diecisiete partidos y pasada la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo, fue cedido al Cartagena.

El arranque de temporada con la camiseta cartagenera no resultó tan productivo ni tan positivo como esperaban ni el Deportivo de La Coruña ni el propio Gómez. Con un solo gol y sin asistencias en dieciocho partidos, sus números quedaron lejos de los registros que había firmado anteriormente en Abegondo y O Espiñedo.

Noticias relacionadas

El anuncio oficial lo realizó el equipo granate en la noche del sábado y poco tardaron los hinchas locales en festejar su incorporación de darle una calurosa bienvenida a la entidad. Su presentación ante los medios de comunicación, pese a que no está programada para un día concreto, todo indica que se hará el miércoles de esta misma semana, al igual que Álvaro Pérez y Alberto Gil, que fueron presentados en sociedad dichos días.