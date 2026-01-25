Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

balonmano | 1ª Nacional

El Teucro se ahoga en Ribadavia (29-24)

El Teucro de Sergio Carballeira conoció ayer lo que es la derrota. Tras dos partidos sumando, los azules mueren en la recta final del partido y ceden ante un Ourense muy sólido. Pablo Gayoso y Manuel Villalba, anotadores de catorce goles para los locales, fueron devastadores para los defensores pontevedreses.

