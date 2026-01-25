FÚTBOL SALA | 2ª División
Suspendido el Marín-Ibiza por el temporal
El Marín se vio en la obligación de cancelar el partido de ayer por la tarde frente al Ibiza por la borrasca Ingrid. La situación climática tan extrema impidió que las baleares pudieran aterrizar en suelo gallego y tuvieron que tomar tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La nueva fecha se dará a conocer en los próximos días.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- DIRECTO | Ingrid sacude Galicia con rayos, nieve y fuertes rachas de viento
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia
- Estrechan la vigilancia en la excolegiata de Cangas tras descubrir a tres mujeres ocultas en la pila bautismal
- Los ingresos no voluntarios en residencias en Galicia aumentan un 8,5% en un año y alcanzan 6.789
- Noche de turbulencias en Vigo: el intenso viento cancela diez vuelos y desvía aviones a Asturias y Madrid