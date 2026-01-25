Suspendido el Marín-Ibiza por el temporal

El Marín se vio en la obligación de cancelar el partido de ayer por la tarde frente al Ibiza por la borrasca Ingrid. La situación climática tan extrema impidió que las baleares pudieran aterrizar en suelo gallego y tuvieron que tomar tierra en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La nueva fecha se dará a conocer en los próximos días.