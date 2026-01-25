Un ordenado Cisne cede ante un líder paciente

El Cisne cayó con honor en su casa ante el Triana. Los hombres de Marcos Otero pelearon el partido hasta el final, y pese al inicio muy superior, los sevillanos fueron levantando el resultado con paciencia hasta llevarse los dos puntos de vuelta al feudo hispalense.

El Cisne salió con energía, empujado por su grada y una defensa intensa, pero el conjunto sevillano respondió con oficio, paciencia y ataques bien cocinados para tomar el mando sin escaparse del todo. Los visitantes supieron jugar con el marcador, alternando ritmo y pausa, y castigando cada pequeño desajuste para mantener siempre una renta corta pero valiosa.

Los locales nunca se descompusieron, apretaron líneas, corrieron cuando pudieron y se agarraron al encuentro con orgullo, encontrando soluciones en el lanzamiento exterior y en el juego con el pivote. También crecieron desde la portería y mejoraron en el repliegue, lo que les permitió engancharse una y otra vez cuando parecía que el partido se les iba.

En los minutos finales la tensión se cortaba, los banquillos pararon el ritmo, cada posesión pesó una tonelada y el pabellón rugió en cada contacto, sin embargo, y pese al tiempo muerto final en busca del éxito, los cineístas no lograron levantar el partido a los sevillanos.