Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaRobots Rural GaliciaPisos Turísticos VigoPrimer dron gallegoJoven Cangas apuñaladoVictorias Celta
instagramlinkedin

baloncesto | Liga F2

El Arxil cae por la mínima (64-66)

El Arxil estuvo muy cerca de la victoria con un partido muy bueno a nivel colectivo. Los dos primeros cuartos, muy positivos. Sin embargo, el tercer cuarto dio alas al Ointxe y en el último, las visitantes supieron mantener las distancias todo el tiempo de juego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents