Alerta rojilla y temporal de golazos

El Poio Pescamar demostró lo que es un temporal de fútbol sala. Las visitantes del Roldán no tuvieron que capear el granizo ni las lluvias torrenciales, sin embargo, cuando el vendaval de golazos les cogió, poco pudieron hacer. Brillante partido rojillo en casa que refuerza la segunda posición y que pone el liderato a tres puntos, a falta de que se juegue la vuelta frente a Melilla.

Las jugadoras de Luis López-Tulla demostraron su capacidad goleadora desde el primer momento, y tras unos instantes de posesión muy larga, Pedreira asestó de primera un zurdazo a la escuadra para abrir el marcador. Ale de Paz, en una falta al borde del área, desvirgó la otra escuadra con un derechazo sublime que, aunque Bárbara iba a recortar la diferencia con rapidez, mantenía la confianza en las locales.

Las roldansesas creían posible la remontada y llamaron en diversas ocasiones al arco de Elena, aunque la portera les privó del gol varias veces. Rafaela Pato y Martita, con dos acciones individuales dignas de elogio, colocaron el 4-1 en el marcador antes del descanso.

Del brillo ofensivo al orden defensivo, las conserveras durmieron cada ataque pachequero en la segunda mitad, y, aprovechando una puerta vacía jugando con portera-jugadora, Martita puso la puntilla desde treinta metros.

Tres puntos para creer, confirmar el objetivo y soñar mucho en A Seca.