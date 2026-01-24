FÚTBOL SALA | Segunda División
Sumar, ganar y un Marín que sueña con grandes cosas
Las marinenses reciben al Ibiza en una tarde en la que ganar es necesario para mantenerse arriba
M. S. R.
Marín
El Marín recibe al Ibiza en A Raña a las 19.30 horas. Las locales llegan lanzadas, en cuarto lugar de la clasificación, con cuatro victorias seguidas y veinticinco goles anotados hasta la fecha, un promedio de más de cuatro tantos por partido. El Ibiza es séptimo, con la permanencia encarrilada y la cuarta posición a trece puntos.
En el Marín podrían debutar los fichajes de este mercado invernal, Iryna Dubytska y Paula Pereiro. Maialen es baja y en portería estarán Yuria Suto y Cris. En el Ibiza destaca Faty Villar, máxima goleadora con veinticinco tantos.
