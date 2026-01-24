Sumar, ganar y un Marín que sueña con grandes cosas

El Marín recibe al Ibiza en A Raña a las 19.30 horas. Las locales llegan lanzadas, en cuarto lugar de la clasificación, con cuatro victorias seguidas y veinticinco goles anotados hasta la fecha, un promedio de más de cuatro tantos por partido. El Ibiza es séptimo, con la permanencia encarrilada y la cuarta posición a trece puntos.

En el Marín podrían debutar los fichajes de este mercado invernal, Iryna Dubytska y Paula Pereiro. Maialen es baja y en portería estarán Yuria Suto y Cris. En el Ibiza destaca Faty Villar, máxima goleadora con veinticinco tantos.