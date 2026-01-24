Demasiada serenidad en la tormenta

La cordura y el fútbol no son amigos, de hecho, son inmiscibles. En la ida, el Pontevedra falló dos penaltis en el descuento y acabó empatando a uno. En la vuelta, después de una noche teñida de blanco y negro, el Mérida envía a las nubes un penalti en el cuarto de hora final, se queda con uno menos a falta de diez más el añadido y en la última (igual penúltima o antepenúltima de haberla fallado) tira por la borda dos puntos ganados con justicia durante el cómputo global.

Los locales tuvieron, obligados por las transacciones del mercado de invierno, que cambiar la punta de ataque. Álvaro García, máximo goleador de la categoría y reciente fichaje del Castellón, dejó su sitio a Artola en el ‘9’. Los visitantes solo realizaron dos cambios respecto a la pasada semana: Cuesta volvió al lateral zurdo tras cumplir sanción y Abelenda partiría de inicio como delantero centro en lugar de Comparada.

Desde el primer instante de partido, el Mérida quiso ser protagonista con balón y no dejar desplegar el buen pie de la medular rival. El Pontevedra, que buscaba cargar la banda derecha como frente al Arenteiro, estaba desconcertado ante un fútbol que se le escapaba y en el que, con el buen hacer de los extremeños, se iban abriendo dos frentes paralelos e inconexos entre defensa y ataque. Esta realidad se mantendría, a excepción de los primeros diez minutos iniciales y finales (por cuestiones evidentes) de la segunda mitad.

Esa insistencia del centro del campo y la pelea cuerpo a cuerpo hizo que el equipo de Fran Beltrán golpease primero a los veintitrés minutos de partido. Raúl Beneit presionó a Miguel Cuesta en el balcón del área y le robó el balón. Con una pared sobre Artola sorprendió a la zaga lerezana y con un potente disparo raso, que primero golpeó en el poste, batió a Marqueta.

La reacción granate fue insignificante, en la línea de actuación del resto de tiempo disputado. Seguían incómodos y sin conseguir que el centro del campo tratara la pelota con mimo. La poca posesión que tenían se esfumaba con rapidez y sin una pizca de peligro.

La segunda mitad parecía que cambiaba el discurso. El Pontevedra, más agresivo, quería la pelota y el trío Montoro-Yelko-Tiago daba algunos coletazos de lo que acostumbra a ser. Operante, jugón y, por desgracia para los desplazados hasta allí, fugaz. Acabado ese álgido momento de los hombres de Rubén Domínguez, la cita volvió a ser más de lo mismo. Beneit y Solar, con un trabajo magnífico volvieron a tomar el timón del centro del campo y separar las dos aguas.

La ley no escrita del fútbol habla de que «aquel que perdona, termina pagando» y nada más cerca de la realidad. Chiqui, después de una acción individual de Areso por banda izquierda y el pertinente centro raso al área pequeña, mandó el balón lamiendo la cepa del poste por fuera. La compasión no quedaría ahí. Poco después, en un bosque de piernas tras un saque de banda por alto, Miki Bosch derribó a un jugador blanquinegro en zona punible. Primero, penalti y expulsión para el ‘4’. Tras revisión se quedó solo en la pena máxima.

Artola tomó carrerilla y con la pierna derecha mandó el balón al segundo anfiteatro del Romano. Incrédula la afición local, tendría que ver como ese punto de penalti iba a ser su punto de inflexión.

En los diez minutos finales, Gaizka Martínez, con tarjeta, golpeó a Luisao en la media luna y vio el segundo cartón. Revisada y mantenida la decisión, los gallegos tendrían diez minutos para castigar el error de su rival. Primero encerrándolos en su área, lógico en situaciones de inferioridad, y después con las incursiones de Luisao, la muralla romana terminó cediendo. El hispano-ecuatoriano dribló a su marca por la derecha, sirvió un centro por bajo y Comparada la mandó al fondo de las mallas en el ocaso del tiempo de descuento.

El Pontevedra no brilló, estuvo excesivamente sereno en la tempestad, pero convirtió su único rayo de sol de los noventa minutos en su octava semana desconociendo el término «derrota».