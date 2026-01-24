BALONMANO | División de Honor Plata
La mala dinámica del Cisne se topa con el primero de liga
Los pontevedreses juegan ante el líder
Miguel Salgado Reboreda
Esta tarde se juega un verdadero partidazo entre un local en horas bajas y el ansia de ganar contra un visitante de dulce que depende de sí mismo para estar a mediados de mayo festejando por todo lo alto la promoción a Primera División. Alas 20.00 horas, Cisne y Triana cruzan sus caminos en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra.
El equipo de Marcos Otero tiene una cita de peso para levantar el vuelo de una vez, tras una espiral de resultados negativos que ha alejado a la entidad de la zona noble y le está lanzando al abismo. Un punto conseguido en los últimos cinco partidos y, para remontarse la victoria más reciente, hay que ir al 22 de noviembre de 2025, en la undécima jornada del campeonato.
Enfrente tendrán a los actuales líderes de la clasificación, el Triana, un equipo extremadamente compacto que acumula siete semanas de victorias y que cada semana se consolidan más como uno de los candidatos más fieles al ascenso de categoría a final de la presente temporada.
