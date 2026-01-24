Hora del abordaje al liderato

El Poio quiere seguir en la cima cueste lo que cueste y el partido de esta tarde es vital para ello. Terceras contra segundas, igualadas en puntos, y a tres puntos del líder, el Melilla, afrontan una de las citas marcadas con brillantes en el calendario. El frente victorioso podría, según hagan las melillenses ante el Ourense, ponerse colíderes de la tabla. Un premio muy goloso y un aliciente más para la cita.

A las 18.30 en el pabellón de A Seca, las rojillas se miden con el Roldán, de la Región de Murcia. Sobre el papel, y la clasificación así lo refleja, será un partido muy igualado con dos equipos entregados y comprometidos con la causa y que asumen que cualquier pequeño detalle puede ser devastador para el colectivo. Esa equidad se demostró en el partido de ida, el 25 de octubre de 2025 en casa de las murcianas, que se saldó con un eléctrico empate a doses en una mañana vibrante y cargadas de tensión.

Las poienses acumulan cuatro jornadas de victorias de manera consecutiva y sus números hasta la fecha son de nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas en todo el campeonato. Las roldanenses reducen su racha a dos triunfos seguidos, mientras que sus registros esta temporada son idénticos que los de las gallegas: nueve jornadas ganando, cuatro jornadas empatando y dos jornadas perdiendo.