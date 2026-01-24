BALONMANO | Primera Nacional
Derbi gallego con el invicto de Carballeira en juego
El Teucro se enfrenta al Ourense a domicilio en el tercer partido de su entrenador al mando
M. S. R.
Pontevedra
Esta tarde, a las 18.30 horas, en la Ciudad de Las Burgas, ourensanos y pontevedreses se enfrentan en un partido importante, aunque con objetivos diferentes, para los dos equipos.
El Teucro llega metido en la pelea de arriba y con la exigencia de sumar fuera tras dejarse un empate de prestigio ante el Lanzarote en Pontevedra. Enfrente, el Ourense buscará hacerse fuerte en casa para rascar puntos ante uno de los bloques más competitivos del grupo.
El precedente más cercano en el tiempo entre ambos dejó victoria teucrista (32-27)
