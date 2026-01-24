Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca suspende la Regata Interclubes

Ante la activación de un nivel de alerta roja por fenómenos meteorológicos en las Rías Baixas, la Secretaría Xeral canceló toda actividad federada en el mar prevista para hoy, por ello la Regata Interclubes Ría de Pontevedra queda suspendida.

