Arxil-Ointxe, esta tarde a las 20.00 horas

El Arxil tiene un partido importante par alejarse del descenso esta tarde en el Pabellón del CGTD. Esperan al Ointxe, séptimas, con siete victorias y diste derrotas.

