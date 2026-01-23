Pontevedra-Castilla, en la mañana del domingo 8

El Pontevedra volverá a jugar en casa un domingo cuatro meses después. Será el domingo, 8 de febrero de 2026, a las 12.00 horas, frente al Real Madrid Castilla, cuando los hombres de Rubén Domínguez jugarán en jornada dominical en Pasarón.

Los horarios de dicha jornada, la vigésimo tercera del campeonato, fueron publicados en la mañana de ayer por la Real Federación Española de Fútbol y junto a ello, los canales televisivos que realizarán al cobertura del partido. En el caso del Pontevedra-Real Madrid Castilla lo cubrirá el canal lineal en exclusiva.

Hasta esa fecha, los gallegos se enfrentarán al Mérida (esta noche) y al Talavera de la Reina (31 de enero), ambos a domicilio. Los madrileños visitan al Tenerife mañana y esperan en su cancha a Osasuna Promesas (1 de febrero).