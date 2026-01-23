Mérida-Pontevedra: Dinámicas finitas e intereses cruzados

Hace nada que en Mérida se quejaban del arbitraje en Pasarón y en Pontevedra estaban furibundos por dos penaltis fallados en el descuento y nada más lejos de la realidad. La asimetría del calendario hace que nueve jornadas después poco más de dos meses después, extremeños y gallegos se vean de nuevo las caras esta noche, a las 21.15 horas, en el Estadio Romano José Fouto.

El Mérida regresa a su fuerte tras dos semanas sin perder, con las que pusieron fin a tres derrotas seguidas, como el segundo mejor local de la categoría. Esa fortaleza en su casa es la que quieren demostrar en la cita nocturna de hoy, para la que no podrán contar con todos sus efectivos. Carlos Doncel, Luis Pareja, Rodrigo Pereira y Jacobo Martí no entraron en convocatoria debido a que los cuatro, aunque en etapas diferentes, se encuentran lesionados.

Fran Beltrán, técnico local, elogió el alto rendimiento de su contrincante esta noche en al rueda de prensa previa al encuentro. «Un rival de mucho nivel y muy complicado. Está arriba por méritos propios. En las últimas visitas ganó en Balaídos, ganó en Barakaldo, goleó al Avilés Industrial, que es un equipazo. Creo que es el tercer mejor visitante, si no me equivoco. Es un equipo con criterio, que transita muy bien y está en un estado de forma espectacular. El míster ha encontrado la tecla», confesó.

El Pontevedra, tras siete jornadas de liga sin conocer la derrota, donde acumulan cinco victorias y dos empates, visita la arena extremeña con la ambición desmedida que lleva tomando Pasarón las últimas semanas. Aunque el discurso del grupo sigue siendo la permanencia, en la grada están pensando en objetivos mucho más golosos para final de año. Álex González es la única baja de una plantilla que recupera a varios efectivos ausentes o que acusaron molestias frente al Arenteiro. Miguel Cuesta, Benjamín Garay, Brais Abelenda, Alberto Gil y Tiago entraron en convocatoria.

Rubén Domínguez, entrenador visitante, destacó las virtudes de su rival, que no cambió tanto desde su visita a Pasarón en noviembre de 2025. «Es un equipo con ADN y estilo muy claro. Le gusta ir hacia adelante, presionar y transitar. Tiene mucho talento individual, Chiqui es el máximo asistente del grupo y Álvaro es el máximo goleador. Además, jugadores fiables en medio como Martín Solar y Beneit, buena línea defensiva y un porterazo. Están construidos para pelear por puestos de playoff y poder rotar», explicó.

Será el cuarto careo desde la fundación de ambos clubes en partido oficial. El balance hasta al fecha es de tres victorias blanquinegras y un empate, por lo que los granates se enfrentan a una de sus «bestias negras». El primer choque data de octubre de 2022 y se saldó con triunfo castúo como locales, mientras que el más reciente, recordado por la afición lerezana por los dos penaltis errados en el descuento por Dani Selma, acabó con empate a unos en noviembre de 2025.