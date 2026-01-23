Marín se rinde ante sus deportistas, sus clubes y sus vecinos

La Gala del Deporte de Marín 2026 ya tiene a sus ganadores y ganadoras. El jurado se reunió anteayer en una sesión en la que se analizaron todas las candidaturas recibidas para cada una de las categorías de los premios, alrededor de 25. El jurado estuvo compuesto por los concejales Antonio Traba y Antonio Caíña; el técnico de Deportes, Pablo Outeda; el deportista y coordinador de carreras, Víctor Riobó; el responsable de dirección deportiva del PeixeGalego, Luis Santiago; y los periodistas Heriberto Dopazo, Lara Sáez, Ángel García Carragal y Julio Santos Pena.

Arlet Ortiz. | Gustavo Santos

Traba quiso destacar la «buena respuesta por parte de la ciudadanía y de los clubes a la hora de presentar candidatos y candidatas» y reconoció que «no es nada fácil tomar decisiones cuando contamos con opciones tan sólidas, con deportistas de resultados extraordinarios y una cantera de gran nivel».

Las personas y entidades premiadas recibirán el homenaje que les corresponde durante la celebración de la «Gala del Deporte». La fecha definitiva se comunicará más adelante, una vez tenga lugar la apertura e inauguración del nuevo Auditorio de Marín.

Ángela Balado. | FdV

En la categorías de mejores deportistas, Iván García Martínez y Arlet Ortiz Benito, ambos del club Taekwondo Mats, se llevaron el reconocimiento. En el caso del joven, «por ser el noveno en el ranking mundial y undécimo en el olímpico, además de coronarse campeón de España y de Europa por equipos». Por su parte, Ortiz fue electa por ser «campeona de España absoluta, medalla de bronce en el Campeonato de Europa por equipos, quinta clasificada en el Mundial femenino, decimotercera en el ranking mundial y vigésimo séptima en el olímpico».

Xián Gutiérrez. | FdV

Los mejores deportistas base se los llevaron Xián Gutiérrez Dopazo y Ángela Balado Conde. El talento de los dos deportistas es incuestionable y luego vencer el remero en el Campeonato de España de Remo Indoor, y la taekwondista en el campeonato nacional, los dos fueron seleccionados por el jurado.

En el apartado de Inclusividad, el jurado distinguió a Paula García Vázquez «por romper límites» y por sus resultados en el Gallego de Remo Indoor paralímpico y en el autonómico de Remo Olímpico, además de podios en el Campeonato de España y la Copa Primavera.

Emilio Gutiérrez. | FdV

El premio a Mejor Entrenador fue para Emilio Gutiérrez Jalda, del Remo Ría de Marín, «por su buen hacer» al frente de un club que en la temporada pasada firmó un balance destacado de medallas y varias convocatorias con selecciones gallega y española, incluida la paralímpica.

El Club Deportivo La Peña fue reconocido como mejor club «por su evolución» y por dinamizar la vida deportiva local, pasando en doce años de un equipo a dieciocho, con 212 jugadores y jugadoras, y por sus logros en 2025 a nivel gallego y nacional en categorías infantiles.

Open Villa de Marín. | FdV

El galardón a Mejor Patrocinio recayó en SEI San Narciso «por su apuesta por el deporte base» y por facilitar instalaciones, convenios y residencia de jugadores. El Open Villa de Marín de Boxeo fue elegido Mejor Evento «por ser referencia europea» y congregar en 2025 a cientos de deportistas y equipos de ocho países.

También fueron premiadas Raquel Carragal Dacosta, Marín PeixeGalego, la Carreira e Andaina Pinga Pinga y la Asociación Gharaboto por su labor social, formativa, voluntaria y cultural.