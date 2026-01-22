FÚTBOL SALA | Primera División
Luis López-Tulla, un hombre de récord
Superó a Marcio Santos y se convirtió en el entrenador con más partidos en la historia del club
M.S.R.
La victoria del pasado sábado ante Les Corts no solo trajo de vuelta los tres puntos a A Seca antes del vital encuentro de esta semana ante Roldán. El líder desde la banca de una plantilla confiada en hacer cosas muy importantes este año, Luis López-Tulla alcanzó la cima de entrenadores con más partidos en la historia del club, desbancando a Marcio Santos.
Cuatro temporadas a los mando de A Seca en los que suma 75 triunfos, 24 empates y 32 derrotas. De esta forma, y aproximando las cifras, de sus años en el club promedia más de dos victorias de cada cuatro, y menos de una derrota de cada cuatro jornadas. Unos números magníficos, que se extienden más allá de la Primera División, y que trajeron consigo un sinfín de registros.
Mejor arranque de liga en las 10 jornadas iniciales, con veintisiete puntos de treinta posibles; mayor racha de victorias consecutivas, doce; mayor puntuación, 75 puntos; mejor puesto, segundas; más goles anotados, 95; menos goles encajados, 34; más partidos seguidos sin perder en liga, veintiocho; más victorias en una vuelta de liga, trece; más puntos en una vuelta de liga, cuarenta; ninguna derrota en una vuelta de liga; menos goles encajados en una vuelta de liga, diecisiete; mayor goleada, 12–0 (y segundo partido en el que más goles anotamos); mayor goleada como visitante, 0–6; menos partidos sin marcar, solo uno en toda la temporada 2022/2023; mayor racha de partidos marcando, treinta (incluyendo los partidos de playoff); más partidos sin recibir gol en una campaña, diez; y mayor racha de partidos sin encajar gol, tres.
«Desde el club, deseamos que Luis siga ampliando sus registros con nosotros y podamos hacer historia juntos», comentaba el propio Poio en su página web elogiando la marca de su entrenador
