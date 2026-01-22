Éxitos de la Cuntiense en tierras portuguesas

Braga fue el escenario en el que los atletas de la Escuela Cuntiense lograron excelentes resultados. En su pista cubierta se celebró el Campeonato de la Zona Norte de Portugal, y sus deportistas fueron invitados a competir. En 3 km marcha, Ellen Durán Cacheiro batió el récord gallego sub-18; su hermana, Ailyn Lauren, estableció el récord de Galicia sub-14, y la sub-16, Sofía Miao Liu logró su mejor marca personal. En 5 km marcha, Daniel García Jiménez, formado en la escuela, firmó el récord de Galicia máster M45.